Waakzaamheid én blijdschap in woonzorgcentra Wichelen en Berlare in Oost-Vlaanderen nu bezoek weer kan 

Voor het woonzorgcentrum Ter Meere in Berlare is de coronacrisis iets minder hectisch verlopen. Daar werden geen besmettingen vastgesteld. “En we hopen dat dat zo zal blijven”, zegt directeur Freddy Schollaert bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “De afgelopen weken zijn heel spannend geweest voor ons personeel. Het was elke dag bang afwachten of er niemand besmet zou raken.”



Of bezoek er nu zal mogen, is nog niet zeker. De overheid maakt dat mogelijk, maar het zijn uiteindelijk de woonzorgcentra zélf die mogen beslissen of ze het toelaten en op welke manier. “We hebben de afgelopen weken alternatieve manieren bedacht om onze bewoners contact te laten hebben met familie en vrienden, misschien zetten we die gewoon voort. We leven al 9 weken in een veilige bubbel. Het is eng om dan nu plots 120 extra personen toe te laten waarvan je niet weet of ze besmet zijn. Dat zorgt voor angst en onzekerheid.”