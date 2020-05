Oud-premier Yves Leterme: "Wie nu verantwoordelijkheid neemt, zal door de kiezer beloond worden"

“Het debat over wat de agenda en de prioriteit moet zijn van een regering, is na de 7 à 8 weken die we hebben doorgemaakt, een stuk gestroomlijnd”, zei Leterme hierover in “De afspraak op vrijdag”. Volgens de oud-premier is de confrontatie met de realiteit van de coronacrisis veel dwingender dan pakweg twee à drie maanden geleden. Met andere woorden: de druk is nu veel groter groter om de verschillen aan de kant te schuiven en de hand aan de ploeg te slaan/

Om onze welvaartsstaat de komende tien jaar te behouden moeten de leiders van de middelgrote partijen - “er zijn geen grote partijen meer” -volgens Leterme nu “rond de tafel gaan zitten, de komende weken dingen op papier zetten en akkoorden maken over wat er hoe dan ook moet gebeuren”.