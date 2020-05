Oudstrijder uit Brakel (93): "Deze coronacrisis is op sommige vlakken net een oorlog"

André Van Den Haute uit Brakel is een kwieke 93-jarige oudstrijder. "Volgende maand word ik zelfs 94”, vertelt hij lachend bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. “Ik was een adolescent tijdens de Tweede Wereldoorlog, ik werd 18 in 1944. Ik zat eerst bij het verzet. We saboteerden onder meer telefoonlijnen om het de Duitse bezetter moeilijk te maken. Op het einde van de oorlog ben ik dan echt in dienst gegaan bij het geheim leger. Ik ben na de oorlog erkend als gewapende weerstander en oorlogsvrijwilliger."

Van Den Haute zou deze Bevrijdingsdag normaal gezien vieren met andere leden van de Nationale Strijdersbond (NSB) in Ronse, zoals elk jaar. "Daar is elk jaar een ceremonie maar door corona gaat die nu natuurlijk niet door."