Kiezen tussen moeder en schoonmoeder staat nu in de wet: "regel van 4" gepubliceerd in Staatsblad

Vanaf zondag, Moederdag, mogen we vier vrienden of familieleden thuis ontvangen. Dat is zo beslist op de Veiligheidsraad van afgelopen woensdag. Toch zijn er belangrijke regels voor dat bezoek.

Simpel gezegd mogen we onze "huisbubbel" uitbreiden met vier nieuwe mensen. Dat moeten altijd dezelfde mensen zijn, en zij mogen enkel bij u op bezoek komen. Knuffels zitten er ook niet meteen in, want u moet afstand houden bij het bezoek. Let er ook op dat u voldoende uw handen wast.