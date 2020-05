Reisbureau reageert op klacht na cruise met coronabesmettingen: "Wij konden dit niet voorspellen"

Volgens Trudo Carlier, zaakvoerder van De Blauwe Vogel had niemand dit kunnen voorspellen en is hun reisorganisatie niet in fout. “De klanten zijn op 7 maart op cruise vertrokken, toen was het leven hier normaal. De wereld is veranderd terwijl zij op cruise waren. Wie had toen kunnen denken dat je een week later niet meer buiten mag komen.”