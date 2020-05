Sinksenfoor in Antwerpen dit jaar of niet? Foorkramers wachten vol ongeduld op een beslissing

De Sinksenfoor, daar kijken heel veel mensen elk jaar naar uit, maar het is nog altijd niet duidelijk of die kan doorgaan en de tijd begint te dringen. Traditioneel gaat de jaarlijkse kermis in Antwerpen van start op Pinksteren en blijft hij vijf weken staan. Normaal zou die dus eind mei van start gaan.

Maar het is nog altijd koffiedik kijken want de nationale veiligheidsraad heeft nog altijd geen beslissing genomen omtrent kermissen. Op zich is dat geen slechte zaak zei Antwerps burgemeester Bart De Wever vanmiddag tijdens een persconferentie: "Hoe later er een beslissing valt, hoe meer kans dat er toch nog iéts mag. Als men nu al een beslissing had moeten nemen, zou die waarschijnlijk negatief zijn. Het is een beetje afwachten hoe de curve evolueert, na het versoepelen van de coronamaatregelen. Het is dan wachten óf er iets kan en zo ja, wat en hoe", zei De Wever nog.

De foorkramers wachten intussen vol ongeduld en vragen snel duidelijkheid: "Op dit moment krijgen we totaal geen informatie. Ook de burgemeester kan ons niet helpen want het is wachten op de beslissing van de federale overheid. Het voelt alsof ze ons vergeten zijn", zegt Jean-François Vlasselaerts, de voorzitter van de Sinksenfoor. "Als de kermissen niet doorgaan, zal het voor ons erg moeilijk zijn om financieel het hoofd boven water te houden", aldus nog Vlasselaerts.

Volgens de foorkramers is Park Spoor Oost de perfecte locatie, omdat je dat terrein volledig kan afsluiten en een aparte in- en uitgang kan voorzien en enkelrichting. Als de kermissen niét mogen openen, vragen de foorkramers financiële steun van de overheid.