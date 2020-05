Sommige inwoners Aartselaar en Rupelgemeenten krijgen vandaag mondmasker in de bus

Aartselaar heeft samen met de Rupelgemeenten (Boom, Niel, Rumst, Schelle en Aartselaar) 78.000 mondmaskers aangekocht om te verdelen onder hun inwoners. Een eerste lading is woensdag aangekomen en zal vanaf vandaag worden verdeeld, per wijk of per deelgemeente. "We hopen dat de inwoners er begrip voor zullen hebben dat sommigen van hen iets langer zullen moeten wachten", zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA) van Aartselaar.