Speciale grensdocumenten voor wie in enclavegemeente Baarle-Hertog moet zijn

Wie in Baarle-Hertog moet zijn om te winkelen of om familie te bezoeken, zal uitzonderlijk toch de Belgisch-Nederlandse grens mogen oversteken. Je zal daar dan wel een verklaring moeten afleggen. De grens oversteken is momenteel verboden. Maar om in Baarle-Hertog te geraken, moet je eerst zo'n vijf kilometer over Nederlands grondgebied rijden, omdat het een enclave is. De gemeente bestaat uit verschillende stukken die allemaal als eilandjes volledig in Nederland liggen.

"Van België naar België moet kunnen", zegt burgemeester Frans de Bont (Forum+). "Dus we hebben nu een regeling getroffen met een formulier dat mensen toch gewoon die 5 kilometer kunnen overbruggen, als ze bijvoorbeeld naar een specifieke winkel of een boetiek willen in Baarle-Hertog, of als ze met vier op familiebezoek willen."