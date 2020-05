Als je besmet bent, ben je dan immuun en hoe lang? "Virus nog te nieuw, we tasten daarover in het duister"

Met andere woorden: 6 procent van de onderzochte Belgen is al in aanraking gekomen met het nieuwe coronavirus, 94 procent is er nog niet aan blootgesteld en kan dus nog ziek worden. Belangrijke informatie met het oog op de immuniteit tegen het nieuwe coronavirus, en bijgevolg ook voor het inschatten van de toekomstige risico's op besmetting en het handhaven van de maatregelen.

Als je ziek bent, heb je antistoffen in het bloed, en ben je dus immuun. Maar in welke mate, en hoe lang? Vragen waar veel mensen mee bezig zijn. Op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum kwam viroloog Steven Van Gucht hierop terug. "Over de duur van de immuniteit tasten we in het duister, het virus is daar nog te nieuw voor, de eerste besmetting in China zagen we pas in december", zegt Van Gucht.