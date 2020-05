Stijn Kolacny van zangkoor Scala: "We kunnen toch niet met een mondmasker zingen?"

Kolacny zoekt met Scala naar alternatieven. De ervaringen laten echter te wensen over. “We zijn met de jongere groepen gestart met online repetities. We zitten nu in een proefdraaifase. De verschillende snelheden van het internet maken het heel moeilijk. We kunnen alle meisjes zien repeteren, maar horen ze niet. Het is vrijwel onmogelijk iedereen simultaan te krijgen.”

Voor Scala en haar beide dirigenten is het coronareces een zware periode. Stijn Kolacny: “We zitten in een winterslaap. We missen ontzettend het repeteren, het optreden en vooral de beleving. Dan heb ik het nog niet over tournees. Allemaal samen op reis in een tourbus was voor Scala vanzelfsprekend. Ik kan echt geen positieve boodschap geven. Ik lag daar soms wakker van.”

“En wat nog belangrijker is. Dit geldt ook voor orkesten en voor fanfares. Ook hier musiceren mensen dicht bij elkaar en zijn er risico’s. Waarbij het dan gaat om tienduizenden mensen in Vlaanderen. Het is een sociaal gebeuren dat je niet mag onderschatten. Zolang er geen vaccin is, zal er moeten nagedacht worden over alternatieven. Want anders leg je een heel deel van het verenigingsleven in Vlaanderen plat.”