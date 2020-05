Wat is het probleem in (bepaalde) Brusselse wijken? Straathoekwerker: "Nog moeilijker opereren voor politie door corona"

En de coronacrisis doet er ook geen goed aan. Uiteraard begrijpt Devos dat we nu afstand moeten houden. "Het is de enige manier om het virus te bevechten, daar kunnen we niet over discussiëren. Maar we hebben een bevolkingsdichtheid van 20.000 inwoners per vierkante kilometer. Sommige gemeenten hebben pieken tot 260.000 inwoners. Als het hier weekend is, het is mooi weer en je mag een fietstocht maken, is het hier in bepaalde parken en straten over de koppen lopen. Pak daar dan de significante problemen nog bij, daklozen, mensen zonder papieren, drugs. De politie moet bemiddelen en beboeten in 100.000 situaties, loopt van hot naar her, die mensen hebben het moeilijk. En Brussel kende al veel structurele problemen voor de coronacrisis. De politie is onderbemand en het gerecht kent een achterstand van 2 tot 6 jaar."