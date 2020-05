Studenten verpleegkunde getuigen: "We maken situaties mee die we ons in onze wildste dromen niet konden inbeelden"

Janne Vanuytrecht is studente verpleegkunde aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout en loopt stage op de hartkatherisatie-afdeling van het AZ Turnhout. "Ik werk niet op een covid-afdeling, maar we komen wel in contact met patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus. We dragen dus ook een mondmasker, bril en handschoenen", getuigt Janne op Radio 2 Antwerpen.