T-shirts met broden, potloden en vissen tonen hoelang 1,5 meter is

Zo werd het idee voor de t-shirtlijn geboren voor bedrijven en ondernemingen. “Die anderhalve meter hebben we uitgedrukt in originele schalen. Bijvoorbeeld in drie handzagen, negen bananen, en ijsjes. Maar daar hangt het af hoeveel bolletjes erop staan. De karpers zijn ook erg populair. Zelfs bij mensen die niet van vissen houden. Intussen heb ik ook al voorstellen gekregen van bedrijven. Een verfwinkel wil graag een versie met verfpotten voor zijn personeel. Iedereen mag ons trouwens contacteren met nieuwe ideeën, die voeren we graag uit.”

Wim is blij dat hij zo z’n steentje kan bijdragen in de social distancing. Daarnaast gaat tien procent van de opbrengst naar het coronafonds van het UZ Leuven. Je kan de corona-collectie bekijken op de website van textieldrukkerij Karohsi in Diest.