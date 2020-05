Tennislegende in "Never have I ever", maar "ik heb zijn naam toch eerst moeten googelen"

Vier keer won hij het tennistornooi op Wimbledon, 3 keer was hij de beste op de US Open en dat allemaal in de periode van 1979 tot 1984. Toch was John McEnroe toen nog bekender door zijn temperament, waarbij hij vaak niet naliet scheidsrechters tijdens een wedstrijd de huid vol te schelden wanneer hij niet akkoord ging met een beslissing of een bal bijvoorbeeld wel of niet buiten was. Een temperament dat ook terug te vinden is bij Devi Vishwakumar, een 15-jarige tiener die in het Netflix-succes "Never have I ever" - in Vlaanderen al wekenlang in de top 3 van meest bekeken series op Netflix – op zoek gaat naar seks. Hoe verrassend ook, dat McEnroe nu de vertelstem in deze serie is, is dan eigenlijk ook niet zo verrassend.