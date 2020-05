UA-rector Herman Van Goethem pleit voor officiële feestdag op 8 mei

Hier en daar werden er wel bloemenkransen gelegd of klokken geluid in de provincie Antwerpen. Dat was onder andere het geval in Borsbeek, Lier en Breendonk.

In Borsbeek hadden ze nog meer plannen, maar die werden geannuleerd wegens het coronavirus: "Normaal gingen we ook een monument onthullen in het fort van Borsbeek", vertelt burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek). "Daar ging een gedenkplaat komen voor de gevallen vliegeniers van de geallieerden die neergehaald werden en tijdelijk in het fort begraven werden."