Uitbaatster babywinkel in Halle gaat zelf pakjes ophalen bij pakjesdienst in Henegouwen: “Ik was echt wanhopig”

Al zes weken was Christine aan het wachten op een grote bestelling voor haar babywinkel in Halle. Het ging onder andere om buggy’s, kinderkleding, babyspullen, alles samen met een waarde van wel 5000 euro. De goederen zaten blijkbaar vast bij een pakjesdienst in Henegouwen. Na tientallen telefoons en mails, was Christine het beu en is ze vanmorgen zélf naar het depot in Courcelles gereden. “Wij kregen niets vrij ondanks alle moeite die we hebben gedaan. Het was de enige oplossing die we nog zagen, we waren echt wanhopig”, zegt Christine.