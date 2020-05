Later in lockdown, sneller eruit: het verschil tussen Nederland en België? "Te veel variabelen om dat te kunnen bepalen"

Nederland ging later in lockdown dan België en gaat er ook sneller weer uit. Ze lijken dus al verder te staan, ook al was hun aanpak anders dan in ons land. "Wat is het verschil, en vooral, hoe komt dat, dat is heel moeilijk te bepalen", vindt de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus, die aan de universiteit in Hannover (Duitsland) werkt.



"België ging eerder in lockdown dan Nederland, en de manier waarop was strenger, meer consequent", zegt Osterhaus, die bij aanvang van de crisis die aanpak prees en kritiek had op de laksere houding van Nederland. "Maar je ziet in de cijfers nu geen grote verschillen meer, als je kijkt naar de ziekenhuisopnames en het aantal mensen dat op intensieve zorg ligt, dat is redelijk vergelijkbaar."

Nederland deed het anders dan België, maar toch zijn de resultaten niet opvallend beter in het ene of het andere land. Het is heel moeilijk om te distilleren wat de reden daarvoor is, zegt Osterhaus.