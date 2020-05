Virtuele theatervoorstelling: Leo en Emmi, twee onbekenden, geraken met elkaar in gesprek via WhatsApp

Leo en Emmi, twee onbekenden, geraken met elkaar in gesprek via WhatsApp. Dat is het onderwerp van een virtuele theatervoorstelling van theater Skagen. Een hele maand lang volg je als "toeschouwer" de conversatie tussen de twee. Onze reporter zocht twee echte acteurs op, Tina Maerevoet en Johan Terryn, die ondertussen al drie dagen het gechat van Leo en Emmi aan het volgen zijn. Bekijk in het verslag hierboven wat zij van de virtuele voorstelling vinden.