Tot 75.000 euro lenen aan bevriende kmo en handelaars krijgen geld voor huur: nieuwe maatregelen van Vlaamse regering 

De nieuwe maatregelen van de Vlaamse regering sluiten aan bij eerdere beslissingen en moeten de Vlaamse economie en de bevolking helpen om er weer bovenop te raken, kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) aan. Jambon wees er ook op dat de maatregelen nog altijd nauwgezet opgevolgd moeten worden en vroeg de bevolking om "burgerzin in de nieuwe fase", verwijzend naar de versoepeling omtrent de sociale contacten.

Win-winlening wordt uitgebreid

Een van de nieuwe maatregelen is een uitbreiding van de zogenoemde win-winlening. Familieleden of vrienden kunnen geld lenen aan een kmo en krijgen daarvoor een fiscaal voordeel. Het bedrag dat u aan een bevriende of verwante ondernemer kunt lenen, zal binnenkort opgetrokken worden tot 75.000 euro, voor een looptijd tussen 5 en 10 jaar.

De Vlaamse overheid staat ook voor een groter percentage garant voor die lening. Als de kmo alsnog failliet zou gaan en de lening dus niet kan terugbetalen, zal de overheid 40 procent van het openstaande kapitaal terugbetalen. Nu is dat nog 30 procent. Alles geldt voor overeenkomsten die afgesloten worden tot 31 december 2021.

Een onderneming kan in totaal voor 300.000 euro aan zulke leningen afsluiten. Ook dat bedrag is verhoogd. Nu is dat nog 200.000 euro.

Handelaars kunnen lenen om huur te betalen

Handelaars van wie de zaak gesloten is, maar die toch huurgeld moeten blijven betalen voor hun handelspand, zullen een lening kunnen afsluiten tot maximaal 25.000 euro. Daarmee zouden ze 1 tot 2 maanden huur kunnen betalen. Die lening kan echter enkel worden afgesloten op voorwaarde dat de verhuurder van het pand ermee akkoord gaat om zelf ook 1 of 2 maanden huur kwijt te schelden. "Zo overbruggen we een periode van 4 maanden, met een gedeelde verantwoordelijkheid bij de verhuurder en de Vlaamse overheid", zei Vlaams vicepremier en minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Subsidies aan dienstenchequebedrijven lopen langer door

Dienstenchequebedrijven gaan langzaam maar zeker weer open. Om de opstart gemakkelijker te maken en in veilige omstandigheden te laten verlopen, heeft de overheid verhoogde subsidies aan de bedrijven gegeven. Ze zijn wel verplicht om met een deel van dat geld beschermmateriaal aan te kopen voor het personeel. Die maatregel wordt nu verlengd tot eind juni, al zal de vergoeding in juni iets lager zijn dan in mei.

Onderbroken loopbaanonderbreking mag weer opgepikt worden

De Vlaamse regering heeft ook beslist dat Vlaamse ambtenaren die in loopbaanonderbreking waren, maar tijdens de crisis toch komen werken om de extra lasten op te vangen, hun loopbaanonderbreking daarna weer zullen kunnen oppikken. "Op die manier kunnen we daar waar er extra werk is, beroep doen op die mensen en we zijn hen daar ook dankbaar voor", zei Vlaams vicepremier en minister van Bestuurszaken Bart Somers (Open VLD).

Ouderschapsverlof voor alle ambtenaren

De federale maatregel waarbij mensen ouderschapsverlof kunnen aanvragen, wordt in Vlaanderen uitgebreid naar de statutaire ambtenaren. "Het zou wat gek zijn dat contractuele ambtenaren daar wel een beroep op kunnen doen en statutaire niet", aldus Somers. "Het is wel een gunstmaatregel die moet afgesproken worden met de lijnmanager."

Ouderschapverlof voor onderwijspersoneel

Onderwijspersoneel zal ook loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof kunnen opnemen met één tiende. Die loopbaanonderbreking kan ook voor medische bijstand en mantelzorg (het verzorgen van een ziek familielid).

Ook het corona-ouderschapsverlof zal in het onderwijs opgenomen kunnen worden, vanaf 1 mei tot 30 juni. Voor het hoger onderwijs kan dat op weekbasis, in de andere scholen zal dat verspreid moeten worden over een maand, om zo voldoende vervanging te kunnen voorzien.

Daarnaast bevestigde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nog eens het akkoord dat eerder deze week werd bekendgemaakt, over de financiering aan steden en gemeenten om noodopvang op te richten.