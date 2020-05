10 werknemers Colruyt Kuurne besmet met corona: voltallig personeel thuis in quarantaine

Na het vaststellen van de besmettingen, zijn alle medewerkers meteen getest en preventief in quarantaine geplaatst. De uitslag van die tests is nog niet beschikbaar. Medewerkers uit andere filialen in de buurt en uit het hoofdkantoor van Colruyt in Halle zijn meteen in de bres gesprongen waardoor de winkel gewoon open kan blijven. De vestiging is in de nacht van woensdag op donderdag volledig gedesinfecteerd door een gespecialiseerd bedrijf.



Colruyt benadrukt dat er geen reden is tot paniek. De supermarkt hanteert opgelegde voorzorgsmaatregelen. Klanten kunnen de winkel gewoon bezoeken, er is geen verhoogd risico op besmetting. Alle medewerkers van Colruyt dragen al sinds 28 april verplicht een mondmasker, benadrukt Colruyt nog.