Waarom telewerken goed kan zijn voor je gezondheid en voor je slaap

We zijn dus allemaal biologisch geprogrammeerd om afwisselend wakker te zijn en om te slapen. Die interne slaap-waakcyclus en hoe het ritme ervan geregeld is, zit voor een stuk in je genen gebakken. Iedereen heeft zijn eigen "klokgenen", die mee je bioritme bepalen. Dat verklaart waarom er ochtend- en avondmensen zijn.



Je bioritme bepaalt dus mee wanneer je het best wakker wordt en wanneer je het best gaat slapen, maar zeker ook wanneer je het best functioneert op verschillende tijdstippen van de dag. Dat is je "chronotype". Neutrale chronotypes slapen het best tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends. Iedereen daarvoor is een vroeg of een heel vroeg chronotype, iedereen erna is een laat tot heel laat type.