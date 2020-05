Wandelen boomt in Limburg in deze coronatijd: 30 tot 42 procent meer wandelaars in natuurgebieden

Wat voorts opvalt is dat ook in kleinere en minder bekende natuurgebieden meer gewandeld wordt. Omdat mensen in hun eigen buurt moesten blijven, zijn ze die natuurgebieden die vlakbij liggen dus ook meer gaan opzoeken.

De enige plekken waar minder wandelaars kwamen, zijn Bilzen, Borgloon en de Voerstreek. Dat zijn net gebieden die in het voorjaar veel toeristische wandelaars aantrekken. En die waren er dit jaar uiteraard niet. Als we de toeristische hotspots als Alden Biesen en het doorkijkkerkje in Grootloon niet meetellen, is er ook in Haspengouw een stijging van het aantal wandelaars.

Gedeputeerde van leefmilieu Bert Lambrechts (N-VA) beaamt dat de Limburgers de natuur in hun eigen buurt volop ontdekt hebben. "En dat komt uiteindelijk de gezondheid ten goede", besluit hij, "want wandelen in de natuur is één van de beste medicijnen."