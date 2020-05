Waterbus tussen Brussel en Vilvoorde vaart vanaf maandag weer uit: mondmasker verplicht

Normaal gezien vaart de Waterbus tussen 1 mei en 31 oktober, maar door de coronacrisis is dat met 10 dagen uitgesteld. Maar vanaf maandag kunnen pendelaars en reizigers de Waterbus weer gebruiken tussen het centrum van Brussel en het centrum van Vilvoorde.

Er zullen wel strikte maatregelen gelden zegt coördinator Guido Moens: “We nemen alle maatregelen over van het openbaar vervoer. Het belangrijkste is daarbij dat iedereen een mondmasker moet dragen en voorzichtig moet zijn. Bovendien is het zo dat we de capaciteit van de boot beperkt hebben tot 50 personen in plaats van 100 personen. Zo heeft iedereen voldoende ruimte op het schip.”