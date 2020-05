We kunnen weer ijsjes likken in de Lekdreef in Averbode

Nu de winkels maandag opengaan, mogen ook de ijsverkopers weer in de Lekdreef in Averbode gaan staan. Vanaf twee uur in de namiddag zijn ze daar welkom. Maandagmorgen gaat de gemeente nadarhekken zetten zodat iedereen anderhalve meter afstand kan houden. De politie zal in de gaten houden of iedereen de regels respecteert.