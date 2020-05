Antwerps schepen Fons Duchateau (N-VA): "Bezoek toelaten in woonzorgcentra wordt grote uitdaging"

De regel is, zoals in andere woonzorgcentra, één vaste bezoeker per bewoner, één bezoek per week en voor een half uur. Bezoekers moeten ook ook een stoffen mondmasker dragen. "En het allerbelangrijkste is dat je een afspraak moet maken", voegt Duchateau eraan toe, "om het logistiek allemaal de baas te kunnen. Loopt het goed, dan kunnen we het aantal bezoekjes of bezoekers per week opdrijven. Loopt het niet goed en loopt het aantal besmettingen weer op, dan zullen we moeten bijstellen."



In de zowat 3300 serviceflats van het Zorgbedrijf, was al één vaste bezoeker toegelaten. Dat wordt vanaf 18 mei uitgebreid tot één gezin. De bezoekers moeten dus onder hetzelfde dak wonen.