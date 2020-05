"Welkom terug-bonnen" geven Truiense handelaars duwtje in de rug

Vanaf zaterdag kan je online een "welkom terug-bon" kopen. "Dat is een soort van cadeaubon die je zelf kan gebruiken of aan iemand anders kan geven", vertelt schepen van Economie Jos Pierard. "Je kan bijvoorbeeld een bon kopen van 20, 50 of 100 euro. Als je die dan print, wordt dat een bon van 25, 60 of 120 euro. Daardoor krijg je een extraatje om in deze stad te komen kopen."