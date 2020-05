Woonzorgcentrum in Roeselare bereidt zich voor op bezoek: "Het wordt een uitdaging"

Vanaf 18 mei is bezoek aan een woonzorgcentrum weer toegelaten, maar wel beperkt. Er mag maar één iemand langs komen per week, liefst iemand vast, voor een half uurtje. Die moet een mondmasker dragen. Het bezoek zal niet op de kamer zijn maar in een speciale bezoekersruimte. En liever nog in open lucht. Ook belangrijk: bezoek kan alleen wanneer het volgens het woonzorgcentrum haalbaar is om dat te organiseren.

"Het wordt een moeilijke oefening", zegt directeur Soetkin Kesteloot. "Iedereen zit te popelen om op bezoek te geven. Het wordt een uitdaging om al die mensen tijd te geven voor een gesprek. Dat zal nooit allemaal op één dag en op hetzelfde moment mogelijk zijn. We zullen ook genoeg omkadering moeten vinden om de bewoners allemaal op tijd beneden te krijgen en voor te bereiden op het bezoek."