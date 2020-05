Borgerhoutse buren leren elkaar beter kennen door straatconcerten

"Het is ongelooflijk om te zien hoeveel muzikaal talent er in je eigen buurt blijkt te wonen", vertelt Radio 2-presentator Dennis van den Buijs. "Zoals zoveel mensen kwamen we elke avond rond acht uur op straat in Borgerhout om te klappen voor de zorg en daar is iets heel moois uit ontstaan. Het is allemaal begonnen toen onze buurjongens Rover en Zeger vanop hun balkon prachtig trombone en trompet speelden. Sindsdien hebben we in onze straat al voorleessessies gehad, een viool- en pianoconcert, een dameskoor, expo's van tekeningen achter de vensters en onlangs nog nostalgische plaatjes op een grammofoon uit de jaren '40. Ook hiphopper Halve Neuro woont om de hoek en kwam zijn corona-rapskills al een paar keer tonen. Het gaat echt alle kanten op, maar iedereen geniet en is dankbaar voor de zorg."