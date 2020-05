Betogers uit erg diverse hoeken protesteren tegen coronamaatregelen in Duitsland

In Duitsland groeit hier en daar verzet tegen de coronamaatregelen. In verschillende steden zijn mensen op straat gekomen om te betogen. Een van de grootste demonstraties -de zevende in evenveel weken al- vond plaats in Stuttgart, waar enkele duizenden betogers op de been waren. Ook in München waren er zeker 3.000. In Berlijn en Frankfurt kwamen honderden mensen bijeen.