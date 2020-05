Britse regering zou reizigers twee weken in quarantaine zetten: nu al opschudding over mogelijke maatregel

In het Verenigd Koninkrijk wordt al uitgekeken naar de toespraak die premier Boris Johnson morgenavond zal geven, waarin hij wellicht een lichte versoepeling van de Britse lockdown zal aankondigen. Tegelijk zou de regering reizigers die in het land aankomen willen verplichten om twee weken in quarantaine te gaan. De maatregel is uitgelekt in de Britse pers en veroorzaakt nu al opschuldding.