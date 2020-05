Burgemeester bedankt Dendermondenaars voor begrip rond uitstel van 10-jaarlijkse Ros Beiaardtraditie

De Ros Beiaardommegang wordt elke 10 jaar gevierd in Dendermonde. Ruim honderdduizend mensen komen dan samen in de stad om de parade van een reusachtig houten paard te bewonderen. In 2020 zou dat gebeuren op 24 mei, maar door de coronacrisis was de stad genoodzaakt de stoet uit te stellen. "We hebben alles met een jaar uitgesteld. Dat is uiteraard bijzonder jammer, maar het kan niet anders", vertelt burgemeester Piet Buyse.