Buurvrouw van Steven Van Gucht: "Ik kook elke avond voor hem en strijk zijn hemden"

"Aan het begin van de lockdown deden we een babbeltje op de oprit", vertelt Conny. "Ik vroeg hem hoe het ging. Hij zei dat het wat moeilijk ging, dat hij veel werk had. Dus ik stelde hem voor om die avond een extra portie voor hem te koken en hij zei dat die hulp zeker welkom was." En het bleef niet bij die ene avond. "Hij heeft het nog steeds zo druk. Van 's morgens tot 's avonds is hij bezet, dus ik steek hem met veel plezier een handje toe. Ik ben nu toch tijdelijk werkloos, want ik werk in de horeca."

Conny Schoonjans is niet alleen verantwoordelijk voor het eten dat op tafel komt bij de viroloog, maar ook voor zijn voorkomen. "Want ik strijk zijn hemden ook! Hij deed dat eerst zelf nog, maar ik zei: weet je wat, je hebt het zo immens druk nu, geef je hemden maar aan mij. Dus nu kijk ik naar alle persconferenties en zie ik mijn eigen werk op de televisie!" zegt Conny trots.