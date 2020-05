CHECK: klimaatdocumentaire Michael Moore heeft soms een punt, meestal festival van verouderde en misleidende informatie

De rode vlaggen zijn te talrijk. De centrale rol die sterk achterhaalde statistieken, studies en cases krijgen. Het feit dat de kijker niet wordt verteld hoe achterhaald die zijn, aangezien ze niet gesitueerd worden in de tijd, en geïllustreerd met personages of voorbeelden die verder vaak amper geduid worden. De snelle montages die weinig context krijgen en vooral veel suggereren. En de paar keer dat er zonder meer leugens verteld worden (over de “solar dead zone” in Californië die vandaag de dag gewoon een geüpdatete zonnecentrale huisvest, kan u lezen in een van de bronnen die we hieronder oplijsten). Het neigt allemaal vervaarlijk sterk naar desinformatie.