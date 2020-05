Kans op 2e golf, maar contactopsporing moet 2e lockdown vermijden: bekijk de beste fragmenten uit "Het coronadebat"

Er zijn zeker zaken die we beter hadden kunnen doen, geeft federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) toe, maar de organisatie in de ziekenhuizen is volgens haar "in ons land wel subliem gelopen". "Ik ga me daar zelf niet voor op de borst kloppen, maar dat is te danken aan de inspanningen die de ziekenhuizen gedaan hebben."

Gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent en VUB) kijkt iets negatiever terug op de Belgische aanpak. "Als je kijkt naar de oversterfte, zijn we in Europa toch het derde meest getroffen land. De balans is toch wel dat ons land erg getroffen is."

Volgens infectiologe Erika Vlieghe (Universiteit Antwerpen) waren we enerzijds wel voorbereid in de ziekenhuizen, maar ze wijst er ook op dat dit virus heel onvoorspelbaar is en het daarom "zeer moeilijk is om ons voor te stellen wat volgende week gaat brengen".