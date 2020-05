Europadag: EU-leiders roepen in uniek gezamenlijk filmpje op tot solidariteit, "in begin van crisis op de proef gesteld"

Oud-premier Charles Michel mag in het gezamenlijke filmpje als voorzitter van de Europese Raad van wal steken, door op te sommen wat Europa betekent: vrijheid, tolerantie, diversiteit... maar ook solidariteit en eenheid.

"Ons doel is dat Europa sterker uit de coronacrisis komt", zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel dan weer. Haar land neemt in juli het voorzitterschap van de EU over. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, erkende donderdag in een persbericht nog dat de Europese solidariteit "bij het begin van de crisis op de proef werd gesteld. Vervolgens zijn we elkaar beginnen helpen: de facto solidariteit. Die solidariteit moet zich verderzetten."

Bekijk hier het volledige filmpje met alle EU-leiders: