Franse verzetstrijdster Cécile Rol - Tanguy overleden, exact 75 jaar na WO2

Dat het koppel 4 kinderen had, maakte een en ander nog ingewikkelder. Of niet, soms vervoerde Cécile wapens, munitie en geheime informatie in de kinderwagen. In augustus 1944 was haar man de leider van het officiële verzet. Zij hielp hem met de bouw van een ondergrondse schuilplaats in hartje Parijs.