Geen Belgische klanten voor Nederlandse bloemenwinkel die één meter over de grens ligt

Wie in de deelgemeente Smeermaas van Lanaken woont merkt sinds de corona-maatregelen aan den lijve hoe het is wanneer de grenzen dicht zijn. Smeermaas ligt pal op de grens met Nederland. Je bent er in normale tijden België uit voor je er erg in hebt. Behalve nu dus. De politie controleert wie ons land binnen en buiten gaat, want dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen.