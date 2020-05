Het Berenhuis stond aan de wieg van de 'berenjacht': "We maken van een gewone wandeling een avontuur."

Het Berenhuis is een centrum waar kinderen op een eenvoudige manier kunst en taal aangereikt krijgen. Beren zijn er nooit ver weg. "Ze kunnen verhalen zo eenvoudig brengen", zegt medewerker Gerlinde. "Het idee om achter je raam een beer te zetten en kinderen op berenjacht te laten gaan, was helemaal op ons lijf geschreven. Het idee is simpel en je maakt van een eenvoudige wandeling door de straat een echt avontuur. En dat hebben kinderen zo nodig nu we in ons kot moeten blijven", weet Gerlinde.