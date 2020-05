"Ik dacht maandenlang zonder werk te zitten, maar mijn buurman bood mij een job aan!"

Door de coronacrisis zijn heel wat mensen tijdelijk werkloos, waaronder Pascale Wille uit het Gentse Sint-Amandsberg. "Ik heb een boekingskantoor voor artiesten, Walk on the wildside, en er is momenteel amper werk in de sector. Wie weet zelfs ook nog in het najaar", getuigt Pascale op Radio 2 Oost-Vlaanderen, tijdens de actie 'Beste Buren'.