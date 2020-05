Kijkt "Het Journaal" met de ogen van de middenklasse ?

Kijker 1 : Dank voor jullie uitstekende berichtgeving. Zeker in deze crisissituatie zijn jullie onze steun en toeverlaat. Wat opvalt in jullie berichtgeving over scholen, kinderen, ouders, opvang etc zijn de voornamelijk blanke kindjes in grote tuinen met trampolines en met ouders die zelf over genoeg capaciteiten beschikken om hun kroost nuttig bezig te houden. Die mensen redden het wel. Ik zou heel graag in het 7u journaal ook andere kinderen zien. Zij gaan na de coronatijd hulp nodig hebben en daarvoor moeten zij op onze empathie rekenen. Ongekend is onbemind, een openbare omroep die de kloof dicht is een openbare omroep om fier op te zijn.

Kijker 2 : Uit respect voor al diegenen die GEEN tuin en “toebehoren” hebben, zou ik willen vragen om in het vervolg geen “Corona”-interviews meer af te nemen met als achtergrond: een groot huis met tuin en terras of een villa met zwembad, grote tuinen met fietsende kinderen, een trampoline… etc. Heel wat interviews kwamen de laatste tijd zo in beeld. Ik weet het: het oog wil ook wat en de cameraman wil ook liefst een mooie achtergrond… maar liever nu even niet.