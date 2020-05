Kleutermeester Tjeu uit Genk speelt elke avond trompet als dankjewel voor de zorgsector

Aan zijn proefstuk is de trompettist alvast niet toe. Hi j heeft al in verschillende bands gespeeld en in zijn maakt meester Tjeu zijn kinderen blij met zijn deuntjes. Zijn buurjongen, kreeg destijds de smaak te pakken in de klas van meester Tjeu. “Jonas speelt tegenwoordig elke avond met mij mee", zegt Tjeu "Nadat ik mijn liedje heb gespeeld, is het zijn beurt. Dankzij hem klinkt het applaus tegenwoordig dus dubbel zo hard!”

Het geklap en gejoel, als de twee hun spel hebben afgerond, klinkt wel degelijk hartverwarmend. “De jongen is nog maar tien”, roept een enthousiaste buurvrouw terwijl ze naar Jonas wijst. “Geweldig toch! We haasten ons elke avond om acht uur naar buiten.” Een andere dame laat weten speciaal van drie straten verder te komen. “De deuntjes zijn altijd zo aanstekelijk. Het is voor ons de ideale gelegenheid om een wandelingetje te maken en even halt te houden.“Dankzij het getrompetter van Tjeu en Jonas hebben we tenminste een reden om even naar buiten te komen", lacht een derde. " Het is het toppunt van onze dag!”