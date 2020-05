Jean-Philippe (19) fietst 60 à 70 kilometer per dag om boodschappen te doen voor zijn buren in Kortrijk

Sinds de mini-lockdown staan de buren van Jean-Philippe op de eerste plaats. Hij richtte midden maart een Facebook-groep op om mensen te kunnen helpen. "Die groep was een gigantisch succes", zegt hij. "Heel wat buren hadden nood aan boodschappen of een babbeltje. Ik heb onmiddellijk extra vrijwilligers gezocht, want dit kon ik duidelijk niet alleen aan. Maar zelfs met alle extra hulp ben ik op sommige dagen 10 tot 12 uur per dag bezig geweest met boodschappen doen en leveren. Nu spendeer ik nog 4 uur per dag aan de buren, omdat de vraag wat vermindert. Ik doe wel nog alles met de fiets, want een rijbewijs heb ik nog niet."