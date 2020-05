Limburgers mogen ook familie en vrienden bezoeken in Nederland

De versoepeling van de regels rond het bezoek, is in Limburg dus ook grensoverschrijdend. Dat heeft de gouverneur van Limburg, Michel Carlier, beslist. Een vanzelfsprekende beslissing volgens hem.

"Je mag de grens over in het kader van co-ouderschap, je mag de grens over om je partner te bezoeken en je mag de grens over om leveringen te doen", stelt Carlier, "ik zie niet in waarom een sociale maatregel ook niet kan voor de Nederlandse Limburgers die in ons land wonen."