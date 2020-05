Marie-Jeanne Pierins (81) uit Brugge kookt élke dag een warme maaltijd voor haar buurvrouw

De Brugse Marie-Jeanne is 81 en kerngezond. Normaal gezien komt haar buurvrouw Lora elke middag eten. Maar door de coronacrisis gaat dat niet. "Ik wil dat ze in haar kot blijft, want het is te gevaarlijk", zegt Marie-Jeanne. "Mijn buurvrouw heeft een iets zwakkere gezondheid en ik wil dat ze gezond blijft. Daarom breng ik het eten nu tot bij haar: stoverij met appelmoes of pikante kip met rijst bijvoorbeeld. Dat eet ze zo graag!"

"Ik doe altijd een mondmaskertje, een schort en handschoenen aan als ik bij Lora kom", vertelt Marie-Jeanne. "We babbelen een paar minuutjes en daarna ga ik terug naar mijn kot. Ze is erg dankbaar voor wat ik allemaal voor haar doe. Ze vergelijkt me soms met een engeltje, maar ik doe alles met liefde. Ik doe haar boodschappen en ga ook om haar medicijnen in de apotheek. Maar voor Lora is niets me te veel."