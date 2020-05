Micheline naaide al meer dan 450 mondmaskers: "Plots stond mijn huis vol met wijn en chocolade om mij te bedanken" 

Veel mensen zijn enthousiast over de creaties en de hulp van Micheline. "Ze geven me dan chocolade of snoepjes of flessen wijn om mij te bedanken. Maar die coronakilo's blijven ook bij mij kleven hoor. (lacht) Ik heb dus op tijd "stop" moeten zeggen. Mensen hebben bovendien meer kosten aan de cadeautjes die ze voor mij kopen, dus heb ik besloten om voortaan een kleine bijdrage te vragen voor de mondmaskers." Micheline blijf dus nog even doorgaan met naaien. Hoewel het niet evident is om genoeg materiaal bij elkaar te krijgen. "Ik vind momenteel nergens nog rekkers bijvoorbeeld. Ik heb er nu moeten bestellen in het buitenland. Maar ik doe dit met heel veel plezier", besluit ze.