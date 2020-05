Dit is de muzikaalste straat van Hoegaarden: "Dan gooien we onze ramen open en spelen muziek met de buren vanuit ons kot"

Om de 20 uur-momentjes voor de zorg nog wat extra kracht bij te zetten, spelen Gert Nackaerts en zijn vrouw Hanne Wijnants, samen met hun buren Peter Jeurissen en Hanne De Nef geregeld samen muziek. "We blijven allemaal in ons eigen kot, maar we doen dan alle ramen en deuren open zodat de hele straat kan meegenieten", vertelt Gert. Hij zorgt voor de drums en de zang. "Mijn vrouw Hanne gaat wel aan de voordeur staan met haar saxofoon. Die galmt dan door de hele straat. Onze buren Peter en Hanne, spelen cello en piano, dus samen zijn we een mooie groep. We spreken vooraf af welke liedjes we graag willen spelen en dan vliegen we erin."

Bekijk hieronder de video.