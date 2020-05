Nederland ontdekt per toeval vulkaan van 150 miljoen jaar oud in de Noordzee

Nederlandse geologen hebben in de Noordzee per toeval een uitgedoofde vulkaan ontdekt. De vulkaan van 3.000 meter diep ligt zowat 100 kilometer ten noorwesten van het Waddeneiland Texel. De berg kreeg de naam Mulciber, naar de Romeinse god van vulkanen. Toen de geologen speurden naar aardgas onder de Noordzee, ontdekten ze afwijkingen in de ondergrond en het aardmagnetisch veld. In de omgeving lag ook een hoop vulkanische as. 50 jaar geleden is in hetzelfde gebied in de Waddenzee al de gedoofde Zuidwalvulkaan ontdekt.