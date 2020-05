Data: de kolen en staal van het nieuwe normaal

Voor mij is het duidelijk: data zijn de kolen en staal van het nieuwe normaal. Voor al het geld voor al de callcenters die nu in Europa aan het werk zijn, kunnen we honderden apps ontwikkelen die veel sneller en gerichter functioneren. Een stem van een callcenter zal altijd te laat komen. Een app kan meteen waarschuwen als we in de buurt geweest zijn van iemand die positief getest is. Opsporing en afzondering van wie besmet is, gebeurt zo sneller.