Brugse dolfijn Puck viert 54e (!) verjaardag en is daarmee oudste dolfijn van alle dierenparken in Europa

"Het is een heel bijzondere verjaardag", zegt verzorger Sander Van Der Heul. "Zij is de oudste dolfijn van Europa, de Verenigde Staten en Canada. Dat zijn werelddelen waarvan we weten hoe oud de dolfijnen binnen een fokprogramma zijn. 54 jaar is een hele mooie leeftijd voor een dolfijn."

"De oudste dolfijn ooit in een dierenpark was 61. Nelly heette het dier. Zij leefde in Florida, in de Verenigde Staten. Als we haar leeftijd vergelijken met de leeftijd van dolfijnen die in de vrije natuur leven, dan ligt de leeftijd van Nelly veel hoger. Dolfijnen in de vrije natuur worden maximaal 35 jaar oud. Dat verschil is er, omdat er in de natuur veel meer bedreigingen zijn. De grootste bedreiging is natuurlijk de plastic soep."