Een tijger kreeg hem niet klein, corona wel: Roy (75), van het illusionistenduo "Siegfried & Roy", is overleden

Na succesvolle optredens in het Europese nachtclubcircuit kwamen Siegfried en Roy uiteindelijk in de Verenigde Staten terecht. In 1967 traden ze voor het eerst op in de Amerikaanse stad Las Vegas. "Siegfried & Roy" werden een instituut en braken records voor de langstlopende act in de gok- en entertainmentstad.

In 1989 verhuisden Siegfried en Roy met hun act naar "The Mirage", op dat moment het grootste theater in Las Vegas. Ze trokken jarenlang volle zalen met hun shows, waarin ze magie en illusie combineerden met circusacts en optredens met zeldzame witte leeuwen en tijgers. In 2000 sloot het duo, toen respectievelijk 61 jaar (Siegfried) en 55 jaar (Roy), een levenslang contract af met "The Mirage".

